Negen verwaarloosde honden ontdekt op bedrijventerrein Dronten

Op een bedrijventerrein in Dronten zijn afgelopen woensdag negen verwaarloosde honden gered. Dat meldt de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Een inspecteur heeft met hulp van de politie de honden van het bedrijventerrein overgebracht naar een opvangplek.

De dieren bevonden zich "in en rond zwaar vervuilde huisvesting", aldus de dierenbescherming. Ze waren sterk vermagerd en een aantal honden had geen drinkwater.

Centimeters poep

De inspecteur van de dierenbescherming trof op het Drontse bedrijventerrein twee vermagerde honden aan, waarvan er een mank liep. In een aanhanger op het terrein zaten nog drie jonge honden in een dikke laag hondenpoep en zonder drinkwater. Een van deze pups had ook wonden aan de kop en een poot.

Elders op het terrein bleken nog vier verwaarloosde honden te zitten. De dieren waren vastgelegd aan kettingen van nog geen vijftig centimeter lang, waardoor ze niet rechtop konden staan of bij hun waterbakken konden. Sommige honden hadden ook ontstoken ogen.