Podcast De Dag: de kwetsbaarheid van advocaten na Wiersum

De moordenaars van advocaat Derk Wiersum moeten 30 jaar de gevangenis in. De mannen dus die "een aanslag pleegden op de rechtsstaat". Rechtbankverslaggever Mattijs van de Wiel vertelt in podcast De Dag wat er in de rechtszaal tijdens de uitspraak te merken was van de impact die deze zaak heeft op de gerechtelijke macht.

Lucas Korsten van de Nederlandse orde van advocaten vertelt hoe de advocatuur sinds die fatale dag in september 2019 is veranderd. Hij werkt samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid aan betere bescherming van advocaten. Die worden regelmatig bedreigd en sinds de moord op Wiersum kunnen ze er niet zomaar meer van uitgaan dat ze veilig zijn. Er is al veel verbeterd, maar ze blijven zich kwetsbaar voelen, vertelt Korsten, terwijl hij piketdienst heeft bij de speciale noodtelefoon die voor advocaten is ingesteld.

