Opgepakte advocaat van Ridouan Taghi blijft langer vast

Het voorarrest van advocaat Youssef T. is met twee weken verlengd, meldt de rechtbank in Amsterdam. De advocaat is de neef van Ridouan Taghi. Hij werd afgelopen vrijdag aangehouden omdat hij als geheime boodschapper zou hebben gefungeerd.

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat Ridouan Taghi via zijn neef een gewelddadige bevrijdingsactie probeerde te organiseren en op zoek was naar adressen van gevangenismedewerkers. Bovendien zou hij vanuit de cel door zijn gegaan met drugshandel. "Via deze advocaat heeft Taghi onbelemmerd met de buitenwereld kunnen communiceren", zei het OM.

Uit afgeluisterde gesprekken en heimelijke camera-opnamen bleek dat Taghi en de advocaat stiekem boodschappen uitwisselden in de spreekkamer van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Ze deden dat door briefjes met aantekeningen naar elkaar omhoog te houden, terwijl ze over heel andere zaken spraken.

Urenlang op bezoek

Omdat Youssef T. advocaat is, kon hij ongestoord langs bij zijn neef. Een verdachte mag meerdere advocaten tegelijk inschakelen, ook als het familie is. Gesprekken tussen een advocaat en een verdachte zijn altijd vertrouwelijk, waardoor het OM aanvankelijk niet kon meeluisteren.

Het afgelopen half jaar ging Youssef T. vaak urenlang bij zijn neef op bezoek in de EBI. Ook belden ze tientallen keren met elkaar. Nadat de politie aanwijzingen vond dat Taghi vanuit de gevangenis doorging met criminele praktijken, werd de advocaat onder strikte voorwaarden in de gaten gehouden en afgeluisterd.

Gastdocent

Youssef T. heeft een eenmanskantoor in Utrecht. De Telegraaf meldde vanochtend dat hij ook gastdocent was op de Hogeschool van Amsterdam. De 38-jarige raadsman wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Over twee weken wordt bepaald of hij nog langer vast blijft zitten.