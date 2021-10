Openbaar Ministerie blokkeert Telegram-groepen van complotdenkers

Het Openbaar Ministerie heeft twee kanalen van complotdenkers op chatapp Telegram laten blokkeren. Daardoor kunnen er geen nieuwe berichten worden geplaatst. Het gaat om De Bataafse Republiek en Bataafse Nieuws. Daar werden onder andere complottheorieën gedeeld over satanisch-rituele kindermoorden. Het is voor zover bekend voor het eerst dat justitie met succes Telegram-groepen heeft laten blokkeren.

Wie de kanalen bezoekt, ziet een banner van het OM waarop staat dat ze uit de lucht zijn gehaald in verband met strafbare feiten. Regionale varianten van de kanalen zijn nog wel online.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn via de kanalen bedreigingen tegen publieke personen gedeeld. Ze hadden bij elkaar ruim 13.000 leden.

Nieuw kanaal

Op de kanalen werd onder meer beweerd dat RIVM-prominent Jaap van Dissel in de jaren 80 satanisch-rituele kindermoorden heeft gepleegd in Bodegraven. De rechter oordeelde eerder in kort geding dat drie mannen die de verzinsels verspreidden hun ongefundeerde beschuldigingen offline moesten halen, op last van dwangsommen en gijzeling.

Afgelopen week werd er aangekondigd dat op een nieuw kanaal video's zouden worden geplaatst met bedreigende, opruiende en lasterlijke inhoud. Daarop heeft het OM besloten om maatregelen te nemen. De rechter oordeelde eerder al dat die video's verboden inhoud bevatten en niet meer online mogen komen. Ook stond er op de nu geblokkeerde kanalen oudere content die strafbaar en bedreigend is. Het aangekondigde nieuwe kanaal is door de eigenaar vrijwillig verwijderd.

Wouter R., Micha K. en Joost K.

De drijvende krachten achter de 'Bataafse' kanalen zitten inmiddels vast: Wouter R. (53) werd veroordeeld tot negen maanden cel waarvan drie voorwaardelijk voor doodsbedreiging aan het adres van de advocaat van de gemeente Bodegraven en opruiing tegen Jaap van Dissel. Eerder deze maand werden hem nieuwe strafbare feiten door het OM ten laste gelegd.

Complotdenker Micha K. zit vast in Noord-Ierland en moet vrijdag voorkomen in verband met een uitleveringsverzoek door Nederland. Er liggen meerdere internationale arrestatiebevelen tegen hem na aangiften van het RIVM en van journalisten die door hem worden belasterd. K. moet ook nog een celstraf van een half jaar uitzitten voor smaad en laster. Hij was eerder voorwaardelijk vrijgelaten maar ging door met smadelijke uitlatingen op sociale media en werd daarom opnieuw vastgezet.

Joost K., die claimt hervonden herinneringen te hebben aan satanisch-rituele kindermoorden door RIVM-baas Jaap van Dissel, is uitgeleverd door Spanje en moet begin december voorkomen, net als Hans M. (56), die een internetdocumentaire over K.'s verhaal maakte.

Nieuwsuur-verslaggever Rudy Bouma maakte eerder deze reportage, waarin hij sprak met aanhangers van de complotdenkers: