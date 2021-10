Lammers: 'Verstappen en zijn team hebben veel om zich zorgen over te maken'

Sergio Pérez (l) en Max Verstappen - AFP

Beide rijders op het podium en Max Verstappen die de leiding in de strijd om de wereldtitel heroverde. De Grand Prix van Turkije leek op het eerste gezicht een goednieuwsshow voor Red Bull Racing. Maar schijn bedriegt, zegt NOS-analist en oud-coureur Jan Lammers. "De olifant in de kamer wordt genegeerd. Een heleboel coureurs in de top-10 hebben dit weekeinde een stap gezet, behalve Red Bull." Verstappens teambaas Christian Horner stipte het na afloop van de race - waarin Verstappen tweede werd achter Valtteri Bottas - al even aan. Mercedes was op sommige plekken van het circuit vijftien tot twintig kilometer per uur sneller. "Ze hebben duidelijk terrein gewonnen en we kunnen dat moeilijk pareren. Het verrast me dat ze met hun motor nog zo'n sprong hebben gemaakt." 'Hand in eigen boezem' Volgens Lammers moet Red Bull voornamelijk bij zichzelf te rade gaan. "Ik denk dat ze de hand echt in eigen boezem moeten steken om te zien of ze nog wat kunnen vinden voor de rest van het jaar. Want anders wordt het echt hard werken."

Volgens Lammers beperkt het probleem voor de stal van Verstappen zich niet alleen tot Mercedes. "Red Bull is dit weekeinde op bepaalde momenten bijna voorbijgestreefd door Alpha Tauri, hun tweede team. Ik denk dat ze moeten uitkijken dat ze straks niet in gevecht komen met Ferrari, McLaren en Alpine. Red Bull is een van de weinige teams die geen stap heeft gezet. Ze hebben dus veel om zich zorgen over te maken." "Het gaat niet alleen maar tussen Verstappen en Lewis Hamilton. Het zijn de andere stoorzenders die hier en daar punten gaan afpakken en dat gaat straks bepalen wie er kampioen wordt", voorspelt Lammers vijf races voor het einde van het seizoen. Teambaas Horner sprak na afloop woorden van gelijke strekking. "McLaren, Ferrari en Alpine kunnen een rol gaan spelen als ze races gaan winnen."

Red Bull-teambaas Christian Horner - AFP

Betrouwbaarheid van de auto's en weersomstandigheden gaan volgens Horner de doorslag geven in de titelstrijd en daar liggen volgens hem kansen voor Verstappen. "Mercedes heeft duidelijk problemen met de betrouwbaarheid en daar kunnen we wellicht van profiteren." Ook tactische missers, zoals dit weekeinde met Hamilton, zouden Mercedes nog kunnen nekken, denkt verslaggever Louis Dekker. Het team riep Hamilton in Turkije naar binnen voor een bandenwissel, maar de Brit weigerde aanvankelijk. Toen hij enkele rondes voor het einde alsnog naar binnen moest voor nieuwe banden, viel hij terug van de derde naar de vijfde plek.

Formule 1-podcast Wil je geen enkele aflevering van de NOS Formule 1-podcast meer missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Deze aflevering terugluisteren kan ook op de site van de NPO.