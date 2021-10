Magische Kuip en hongerige Memphis: ingrediënten voor doelpuntenfeest

Memphis Depay viert de 3-1 tegen Noord-Ierland in De Kuip - ANP

De laatste nederlaag van Oranje in De Kuip werd geleden op 11 oktober 2000, vandaag 21 jaar geleden. Portugal won toen met 2-0 en bracht Louis van Gaal zijn enige thuisnederlaag als bondscoach toe. De magie van De Kuip kan een boost geven, maar ook zonder die steun is Nederland de laatste tijd op schot. De laatste acht interlands in eigen land leverden naast acht overwinningen ook 26 treffers op, een gemiddelde van 3,25 per wedstrijd. Doelsaldo: 'Denk niet dat zij ons inhalen' Met de 4-0 zege op Montenegro en de 6-1 tegen Turkije deed Nederland wat betreft het doelsaldo goede zaken in groep G: 23-6 tegenover13-6 voor Noorwegen. Met een grote uitslag tegen Gibraltar kan Oranje ook in dat opzicht nog meer afstand nemen. "Ik denk niet dat zij ons meer gaan inhalen", zei Van Gaal zondag. "Dat is een groot voordeel. Maar als wij en Noorwegen blijven winnen, komt het toch aan op de laatste wedstrijd."

Overzicht: grote uitslagen, ook daar heeft Van Gaal ervaring mee - NOS

Voor het eerst sinds 2001 kan Nederland in drie opeenvolgende interlands in eigen huis tot minstens vier doelpunten komen. Ook begin deze eeuw gebeurde dat onder leiding van onder Van Gaal. Monsterzeges van Oranje De grootste score ooit zette Oranje in Eindhoven in de EK-kwalificatie in september 2011 neer tegen San Marino: 11-0. Robin van Persie speelde een hoofdrol en maakte met vier goals grote stappen op de topscorerslijst aller tijden. De grootste Nederlandse overwinning ooit in de WK-kwalificatie was een 9-0 overwinning op Noorwegen in 1972. Die wedstrijd werd in De Kuip afgewerkt. Johan Neeskens maakte drie goals, Johan Cruijff twee.

Grootste uitslagen - NOS

Op 11 oktober 2013, vandaag acht jaar geleden, boekte Nederland zijn op-een-na-grootste thuiszege ooit in een WK-kwalificatieduel: 8-1 tegen Hongarije. In die wedstrijd scoorde Van Persie drie keer en passeerde hij Patrick Kluivert als topscorer aller tijden van Oranje. Recordkoers Depay Gibraltar biedt Memphis Depay de kans om net als Van Persie toen tegen San Marino 'makkelijk' te scoren. Met de vorm van Depay in Oranje zit het wel goed. De aanvaller van FC Barcelona was in zijn laatste 15 interlands betrokken bij 20 doelpunten van Oranje (14 goals, 6 assists). Een sprongetje op de topscorerslijst is snel gemaakt. Het podium, bezet door Patrick Kluivert (40 goals), Klaas-Jan Huntelaar (42) en Van Persie (50), is nu nog ver weg, maar met 33 doelpunten ligt de 27-jarige Depay op recordkoers.

Topscorers NL - NOS

Alleen Kluivert was met een leeftijd van 24 jaar en 11 maanden jonger dan Depay toen hij zijn 33ste interlandgoal maakte. Van Persie was al twee jaar ouder toen hij dat aantal behaalde. Met één goal tegen Gibraltar gaat Depay Abe Lenstra en Johan Cruijff voorbij, met drie goals moeten ook Faas Wilkes en Ruud van Nistelrooij eraan geloven en met een extreem aantal van vijf treffers klimt Depay ook over Arjen Robben en Dennis Bergkamp naar de vierde plaats. "Je moet ambitieus zijn", sprak Depay in september over het worden van de topscorer aller tijden van Oranje. "Natuurlijk droom ik daarvan. Dat mag iedereen weten. Maar ik wil vooral het team helpen."