Nederlands bedrijf wordt met overname grootste fietsproducent ter wereld

Het Nederlandse bedrijf Pon Holdings heeft een overnameakkoord gesloten met de Amerikaanse fietsproducent Dorel Sports. Het is de bedoeling dat Pon het bedrijf begin volgend jaar overneemt. De overname kost Pon dan 700 miljoen euro.

Als alles volgens plan verloopt, wordt Dorel Sports samengevoegd met de fietstak van Pon, Pon.Bike. Dat wordt dan in een keer de grootste fietsproducent ter wereld, met een omzet van 2,5 miljard euro.

Dorel Sports is in de VS en Brazilië marktleider. In Nederland is het vooral bekend van het merk Cannondale. Dorel Sports maakt gewone fietsen, e-bikes, racefietsen en mountainbikes.

"De aankondiging van vandaag is een mijlpaal in onze strategie om een wereldmarktleider in de fietsenindustrie te bouwen", zegt ceo Janus Smalbraak.

Pon.Bike is al eigenaar van bekende fietsmerken als Gazelle en Cervélo en fietsonderdelenfabrikant BBB Cycling.