Breuk Vitesse en sterspeler nog niet gelijmd: Tannane moet met beloften trainen

Tannane kwam in de zomer van 2019 op huurbasis over van het Franse Saint-Étienne, waarna hij definitief werd overgenomen. Vorig seizoen speelde Tannane met zeven treffers en negen assists een grote rol in de vierde plaats in de eredivisie.

Bovendien schoot hij Vitesse met een wonderschone treffer in de halve eindstrijd tegen VVV-Venlo naar de finale van de KNVB-beker.