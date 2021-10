Politie grijpt in bij klimaatprotest in Den Haag, meerdere aanhoudingen

De politie in Den Haag heeft op drie plekken ingegrepen bij protesten van activisten van Extinction Rebellion. Volgens de politie leverden de demonstraties hinder en gevaar voor het verkeer op en moesten de protesten daarom beëindigd worden.

Activisten die weigerden te vertrekken zijn aangehouden. Onduidelijk is nog hoeveel arrestaties zijn verricht. Een van de aangehouden mensen is een journalist van de Volkskrant die aan het werk was.