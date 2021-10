Extinction Rebellion start week vol protestacties Den Haag

Klimaatactivisten blokkeren in Den Haag kruisingen bij het gebouw van de tijdelijke Tweede Kamer. Ze zitten op de weg en hebben spandoeken en borden bij zich met teksten als 'Uitstel is geen optie' en 'Deze weg loopt dood'.

De klimaatactiegroep kondigde eerder al aan de gehele week protestacties te houden in Den Haag, onder meer door middel van een blokkade van het kruispunt tussen de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zo willen de actievoerders de overheid er toe aanzetten meer te doen om Nederland in 2025 klimaatneutraal te maken.

Ontregelende acties

Enkele bijeenkomsten zijn aangekondigd bij de gemeente, maar er zullen ook zogenoemde "disruptieve acties" zijn, aldus de organisatie. Den Haag liet eerder deze week weten de demonstraties toe te staan, mits er binnen de regels actie wordt gevoerd. Dat houdt in dat demonstranten geen wegen en kruisingen mogen blokkeren of gebouwen beklimmen of bekladden.

Er zijn vandaag naar schatting 200 tot 300 mensen bij de protestbijeenkomst aanwezig. Enkele activisten hebben zich vastgeketend aan een gehuurde vrachtwagen die op een kruispunt werd geparkeerd. Ook werd een kruising geblokkeerd met een boot. Die werd al snel door de politie weggehaald.

Er zijn veel agenten aanwezig bij de demonstratie.

Kijk hier naar beelden uit Den Haag: