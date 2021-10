Van Huffelen erkent te trage afhandeling toeslagenaffaire, bond spreekt van onmogelijke taak

Gedupeerden wachten en wachten. Zoals Roger Derikx; hij is vanwege een scheiding niet eens in beeld als slachtoffer:

De demissionair staatssecretaris reageert in een brief op het nieuwe onderzoek van de Nationale ombudsman, waaruit blijkt dat het systeem van de klachtenafhandeling te ingewikkeld is en het herstel traag gaat. "Ouders lopen nog steeds vast", stelt ombudsman Van Zutphen.

Staatssecretaris Van Huffelen erkent dat de klachtenafhandeling van de toeslagenaffaire ernstig tekort schiet. De toegang tot het klachtenteam van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) moet "open en laagdrempelig" zijn, de maximum behandeltermijn mag niet worden overschreden en het klachtendossier moet veel beter worden. Ook moeten ouders in hun afwijzingsbrief kunnen lezen wat de specifieke reden is van dit besluit, aldus Van Huffelen.

Eind 2020 werd de UHT in het leven geroepen voor een snelle afhandeling van de financiële compensatie. De Nationale Ombudsman zei in mei al dat het niet goed liep en ziet nog altijd geen verbetering: de wettelijke behandeltermijn wordt in een kwart van de gevallen overschreden en ouders krijgen geen informatie op welke termijn hun dossier behandeld wordt.

De staatssecretaris noemt het tekortschieten door de UHT "een pijnlijke, maar terechte" constatering. De stagnatie komt niet alleen door de forse toename van het aantal klachten vanaf mei 2021. In de zomer is er ook een nieuw klachtenteam gestart, omdat het oude team terugging naar de Belastingdienst. "Dit nieuwe klachtenteam was op dat moment nog niet in staat om de toename van het aantal klachten op te vangen."

Albert van der Smissen, voorzitter van de vakbond voor medewerkers van het ministerie van Financiën (NCF), vindt dat het UHT klem zit tussen "onrealistische toezeggingen" van de staatssecretaris en een "inefficiënte organisatiestructuur". "Het is een hell of a job en eigenlijk is die onuitvoerbaar met deze politieke druk."

'Niet haalbaar'

De UHT wordt nog steeds geconfronteerd met een groeiende werklast en de extra medewerkers die zo hard nodig zijn, zijn moeilijk te vinden. Van der Smissen: "De politiek doet toezeggingen die niet haalbaar zijn."

Een deel van de oplossing ziet Van der Smissen in het verdubbelen van het aantal medewerkers. Daarnaast moeten ze een zekere ervaring hebben, maar die zijn moeilijk te vinden. De Nationale ombudsman zei in mei al dat er meer personeel moest bijkomen als het aantal klachten zou toenemen.

Heel lang

Er komt nu een onderzoek naar een versnelling van het herstelproces, schrijft Van Huffelen. Ze heeft vaker, ook in de Tweede Kamer gezegd, dat er een "andere aanpak" nodig is voor het herstellen van de gelede schade van de gedupeerde ouders.

In Nieuwsuur zei Van Huffelen vorige week dat de afhandeling van de compensatie "nog heel lang" zal duren. In totaal is op dit moment nog geen 10 procent van de zaken in het toeslagenschandaal afgehandeld.