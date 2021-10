Nederlandse Amerikaan Imbens wint Nobelprijs voor de Economie: 'enorme verrassing'

De Nobelprijs voor de Economie is dit jaar toegekend aan drie wetenschappers, onder wie de Nederlands-Amerikaanse econoom Guido Imbens. Hij deelt de prijs met Joshua Angrist en David Card.

"Het was een enorme verrassing, want het wordt niet eerder aangekondigd. Ik werd wakker gebeld en had het eerste telefoontje gemist", zei Imbens tegen de NOS.

Imbens en Angrist kregen de prijs voor hun onderzoek uit het midden van de jaren 90 naar de mogelijkheid van zogenoemde natuurlijke experimenten om causale verbanden uit te leggen. Daarmee kunnen in economisch onderzoek effecten van beleid op de economie worden aangetoond.

Loterijwinnaars

De econometristen kwamen tot de conclusie dat de dienstplicht een nadelig effect heeft op het salaris van na de diensttijd. Ook onderzocht Imbens de invloed van het winnen van een loterij op de hoeveelheid uren die iemand daarna nog werkt.

"Mijn onderzoeksmethode kan beleidsmakers helpen en wordt nog steeds in veel onderzoeken gebruikt. Ook bijvoorbeeld om het effect van het beleid tijdens de coronapandemie te analyseren", zegt Imbens.

Card wint de Nobelprijs voor zijn empirische bijdragen aan de arbeidseconomie begin jaren 90. Zo bleek uit zijn onderzoek bijvoorbeeld dat een hoger minimumloon niet direct leidt tot minder aanbod van banen.

Vooraanstaande econometristen

Guido Imbens is hoogleraar econometrie aan de universiteit van Stanford in de Verenigde Staten. Zijn expertise omvat statistiek, economie en bedrijfskunde en epidemiologie.

Imbens werd in Geldrop geboren op 3 september 1963. Hij studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en zette daarna zijn loopbaan voort in de Verenigde Staten. In 1990 begon hij als assistent-professor aan de universiteit van Harvard.

"De basis in Nederland is belangrijk geweest voor mijn carrière. Ik ging naar de VS om verschillende perspectieven te leren. Los Angeles en lesgeven aan de universiteit van Berkeley waren interessante plaatsen, dus ik ben in dit mooie land gebleven", zegt Imbens.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, waarvan Imbens lid is, noemt hem een van de meest vooraanstaande econometristen ter wereld. Ook demissionair premier Rutte reageerde met groot respect.