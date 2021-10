Akkoord over loonsverhoging op basisscholen

Alle medewerkers in het primair onderwijs krijgen een loonsverhoging van 2,25 procent. Ook wordt hun eindejaarsuitkering eenmalig verhoogd van 6,3 naar 6,5 procent. Dat is het resultaat van onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers. De loonsverhoging wordt met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2021, uitbetaald.

Er is lang onderhandeld over de huidige cao, die op 31 december afloopt. "Dat komt doordat het hele schooljaar overhoop lag door corona, en omdat zowel de vakbonden als werkgevers vonden dat er extra geld vanuit Den Haag nodig was", zegt bestuurder Thijs Roovers van onderwijsvakbond Aob. Deze week wordt het akkoord voorgelegd aan de Aob-leden.

De onderwijsvakbond zette begin dit jaar in op kleinere klassen, een loonsverhoging van 5 procent en afspraken om de werkdruk te verminderen. Die eisen worden met dit onderhandelingsakkoord niet ingewilligd.

"We hebben deze cao afgesloten, omdat dit nu het maximaal haalbare is", zegt een woordvoerder van de onderwijsvakbond. "Voor dit jaar is er geen extra geld gekomen en pakken we wat er mogelijk is. Binnen dit budget kun je niks doen om klassen te verkleinen of de werkdruk te verlagen. Maar volgend jaar is dat anders, dan kunnen we wel aan die eisen gaan werken."

Loonkloof

Dat dat volgend jaar mogelijk is, komt door de 500 miljoen euro waarmee het demissionaire kabinet tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen over de brug kwam. Dat geld wordt onder meer gebruikt om de loonkloof tussen werknemers op basisscholen en hun collega's in het voortgezet onderwijs te verkleinen.

Om dat verschil helemaal te laten verdwijnen, is nog eens zo'n 400 miljoen euro nodig, zegt Roovers. "We werken voor iedereen, in alle functies, toe naar een gelijkwaardig salaris met collega's in het voortgezet onderwijs. Dat vergt veel rekenwerk. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we als bonden en werkgevers samen die ingewikkelde puzzel kunnen leggen."