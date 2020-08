'Catastrofale' krimp van de Nederlandse economie: min van 8,5 procent

De economie is in het tweede kwartaal met 8,5 procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van eerste cijfers. De recorddaling is voor meer dan de helft het gevolg van huishoudens die minder hebben uitgegeven. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, noemt de krimp catastrofaal.

Van Mulligen: "Dit is met niks te vergelijken. Zelfs in de depressie van de jaren 30 kromp de Nederlandse economie niet zo hard als nu. Het jaar is natuurlijk nog niet voorbij. Maar de Nederlandse economie is nu in een half jaar tijd wel met 10 procent gekrompen. Dat soort cijfers zie je normaal gesproken alleen in tijden van oorlog."

Lockdown

Dat de klap hard zou zijn, werd al verwacht. Het eerste kwartaal van dit jaar kromp de economie ook, met 1,5 procent, terwijl januari en februari nog goede maanden waren. De twee weken lockdown in maart waren genoeg om de economie uiteindelijk te laten krimpen. De cijfers over het tweede kwartaal gaan over de maanden april, mei en juni: twee volle maanden daarvan zat Nederland in een gedeeltelijke lockdown.

Het CBS meldt niet alleen de daling ten opzichte van het kwartaal ervoor, maar ook ten opzichte van een jaar eerder. In 2020 is voor het eerst sinds 2013 weer een krimp waargenomen.

Onderstaande grafiek toont die verandering van het bruto binnenlands product: