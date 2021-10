Excuses NOC*NSF aan slachtoffers turnschandaal: 'Hebben ze in de kou laten staan'

Sportkoepel NOC*NSF heeft excuses gemaakt aan de turnsters die slachtoffer zijn geworden van ernstig lichamelijk, psychisch en emotioneel grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse sport. De verontschuldigingen werden maandag op nationaal sportcentrum Papendal aangeboden door voorzitter Anneke van Zanen.

Eind april deed turnbond KNGU al een publieke spijtbetuiging bij monde van voorzitter Monique Kempff. NOC*NSF sloot zich daar destijds niet bij aan.

Met een mengeling van trots en schaamte deed Van Zanen haar woord. "De turnsters zijn, vaak op zeer jonge leeftijd, blootgesteld aan intimidatie, isolatie, uitsluiting, manipulatie en machtsmisbruik."

"Dit had nooit mogen voorkomen", vervolgde ze. "Aan de andere kant weten de sporters nu dat we erkennen wat er gebeurd is. Ik hoop oprecht dat ze weten dat we ze horen."

Door het stof

Van Zanen ging tijdens de persconferentie flink door het stof. "Voor 2010 was NOC*NSF al in het bezit van een aantal rapporten over misstanden. Wij zijn er ten onrechte van uit gegaan dat het incidentele misdragingen betrof en hebben verzuimd na te gaan of er sprake was van structureel misbruik."

"We hebben de rapporten gezien als lossen bomen en hebben daardoor het hele bos niet gezien. Het gevolg van het niet checken van de klachten is dat we geen oog hebben gehad voor de slachtoffers."