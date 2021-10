Twee keer 30 jaar cel voor moord op advocaat Derk Wiersum

De precieze rolverdeling bij het plegen van de aanslag is niet onomstotelijk vast komen te staan. Het lijkt erop dat Moreno B. de schutter was en dat Giërmo B. de vluchtauto bestuurde. Volgens het OM waren beiden even verantwoordelijk voor de aanslag op Wiersum en de rechters gingen daarin mee.

Het bewijs tegen het tweetal bestaat onder meer uit dna van de mannen dat is aangetroffen in gestolen auto's die zijn gebruikt bij voorverkenningen en de moord zelf. Verder is vastgesteld dat hun telefoons op cruciale momenten in de buurt van het huis van Wiersum waren. Ook hadden ze na de moord opvallend veel geld.

Wiersum was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces tegen de criminele organisatie van Ridouan Taghi.

De rechtbank van Amsterdam heeft de twee verdachten die terecht stonden voor de moord op advocaat Derk Wiersum veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf. Dat is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat had tegen beide mannen, de jeugdvrienden Giërmo B uit Almere en Moreno B. (32) uit Rotterdam, levenslang geëist.

Volgens de rechtbank staat vast dat er sprake was van moord met voorbedachten rade. Alternatieve scenario's die door de verdediging naar voren zijn gebracht zoals beroving, ontvoering of bedreiging werden verworpen.

Volgens de rechter hebben de veroordeelden allebei verkenningen uitgevoerd bij het huis van Wiersum. Ze communiceerden via prepaid-telefoons die kort na elkaar actief werden en na de moord niet meer werden gebruikt.

Ook op de ochtend van de moord hadden ze nauw contact. Dat alles bij elkaar was volgens de rechter voldoende om te kunnen spreken van een nauwe samenwerking bij een plan om Wiersum om het leven te brengen. "Ze hebben de moord samen gepleegd", zei de rechter in een toelichting op het vonnis.

Gruwelijk

Giërmo B. en Moreno B. zijn nu veroordeeld als de uitvoerders, maar wie opdracht heeft gegeven voor de moord op Wiersum is tijdens het proces niet duidelijk geworden. De twee zeiden de gehele zaak onschuldig te zijn en beriepen zich verder op hun zwijgrecht. Ze wisten dat Wiersum advocaat was, zo vonniste de rechter, maar of bij hen bekend was dat hij kroongetuige Nabil B. bijstond, staat niet vast.

Giërmo B. en Moreno B. hebben beiden een fors strafblad voor geweldsmisdrijven en verboden wapenbezit, maar zijn nooit eerder veroordeeld voor een levensdelict als moord of doodslag. Dat was voor de rechter reden om het OM niet te volgen en geen levenslang op te leggen. Levenslang voor een enkele moord is in Nederland ook zeer uitzonderlijk.

Wel noemt de rechtbank een zeer lange straf op zijn plaats vanwege het gruwelijke karakter van de moord. "Het is bijna niet te bevatten hoe gruwelijk het voor de vrouw van Derk Wiersum moet zijn geweest om haar man in een plas bloed te zien liggen."

De rechter herhaalde ook de woorden van de vader van Wiersum die tijdens het proces zei: "Mijn kind is weg. Niet te vinden. Doorgestreept. Kapotgeschoten." De vader kreeg wegens affectieschade een vergoeding van 2000 euro toegewezen,

Derde verdachte

Dat Wiersum advocaat was en daarmee een dienaar van de rechtsstaat is, is volgens de rechtbank een strafverzwarende omstandigheid. De rechter verwees naar de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. en op Peter R. de Vries, die vertrouwenspersoon was van de kroongetuige.

Ook speelt in het vonnis mee dat de verdachten hebben gezwegen tijdens de zaak en dat er gezien hun strafblad gevaar op herhaling is. Verder wil de rechtbank met de hoogte van het vonnis anderen ervan weerhouden om voor geld zulke aanslagen te plegen. De straf van 30 jaar cel komt er in de praktijk op neer dat beide mannen 28 jaar vastzitten.

Er is in de zaak nog een derde verdachte, Anouar T., een neef van Taghi. Hij zou de gestolen auto's hebben geleverd die bij de liquidatie zijn gebruikt. Zijn zaak wordt later behandeld.