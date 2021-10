Wijnaldum 'niet helemaal happy' bij PSG: 'Zorgelijk als je niet speelt' - NOS

Tijdens het WK-kwalificatieduel met Letland zat Georginio Wijnaldum nog onder een dekentje en met extra kleding kleumend toe te kijken hoe Oranje met 1-0 won. "Frustrerend", aldus de reserve-aanvoerder, die een schorsing uitzat. Vanavond in De Kuip tegen Gibraltar staat hij echter gewoon weer in de basis. En dat terwijl hij bij zijn club Paris Saint-Germain dit seizoen nog maar weinig in actie komt. "Dat is niet des Van Gaals", zei bondscoach Louis van Gaal, die het liefst spelers opstelt die bij hun club veel speeltijd krijgen. "Maar ik heb heel veel vertrouwen in hem." Dat vertrouwen lijkt vooralsnog te ontbreken bij PSG-trainer Mauricio Pochettino. Aan het begin van het seizoen had de Argentijnse coach nog duidelijke plannen met Wijnaldum, maar zeker sinds de komst van Lionel Messi komt de Nederlander nog maar weinig aan bod.

Nederland-Gibraltar bij de NOS De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Gibraltar is maandag live te zien op NPO 3, NOS.nl en in de NOS-app. De uitzending begint om 20.00 uur, de wedstrijd om 20.45 uur. Ook via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1 is het duel te volgen.

In de Franse competitie maakte Wijnaldum in negen wedstrijden slechts twee keer de negentig minuten vol. Drie keer werd hij voortijdig gewisseld en drie keer was hij slechts invaller. In de Champions League moest de Rotterdammer het doen met één helft tegen Club Brugge en een klein kwartier tegen Manchester City. Goals of assists staan nog niet achter zijn naam. Niet helemaal happy "Ik kan niet zeggen dat ik helemaal happy ben", aldus Wijnaldum. "Omdat de situatie niet is zoals ik wilde. Maar dat is ook voetbal en daar zal ik mee om moeten leren gaan. Ik ben een vechter. Ik moet positief blijven en hard werken om het om te keren." Met trainer Pochettino heeft de 30-jarige Wijnaldum nog niet gesproken over zijn situatie. "Ik heb de laatste jaren heel veel gespeeld, was altijd fit en deed het ook heel goed. Dit is weer wat anders en dat is wennen. Ik had heel veel zin in de nieuwe stap en dan gebeurt dit. Het is heel moeilijk." Ook in Studio Voetbal werd de reserverol van Wijnaldum bij PSG besproken:

Wijnaldum was afgelopen zomer zeker niet de enige aanwinst van PSG. Ook grote namen als Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma en, niet te vergeten, Messi voegden zich bij het sterrenensemble in Parijs. Vorige week zei bondscoach Van Gaal dat hij zich zorgen maakte om de situatie van Wijnaldum, maar dat de alarmbellen nog niet afgingen. "Ik denk dat het voor iedere speler een hoofdzorg is", aldus Wijnaldum. "Het is ook zorgelijk als je niet speelt. Maar het is nog maar het begin van het seizoen. Er kan nog van alles gebeuren en ik blijf positief."