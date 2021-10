Opnieuw zware kritiek Nationale ombudsman op afhandeling toeslagenaffaire

De operatie om ouders te compenseren die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire zit "in zwaar weer". Dit schrijft de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen, die hiernaar nieuw onderzoek heeft gedaan. "Ouders lopen nog steeds vast, het herstel gaat traag en het systeem is te ingewikkeld."

Volgens ombudsman Van Zutphen moet alles erop gericht zijn om gedupeerde ouders duidelijkheid te geven. Het kabinet moet volgens hem ingrijpende besluiten en maatregelen nemen. "Op deze manier komen we er niet."

Eind vorig jaar is de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) in het leven geroepen om klachten van ouders in deze affaire af te handelen. In mei concludeerde de ombudsman al dat dit niet goed loopt en nu ligt er opnieuw een zeer kritisch rapport: Klacht gegrond, maar geen oplossing. "Ik zie geen verbetering", schrijft de ombudsman.

5700 maal overschreden

Van Zutphen constateert dat de UHT flinke achterstanden heeft. De wettelijke behandeltermijnen worden in meer dan een kwart van de gevallen overschreden. Eind september was voor ruim 5700 herstelverzoeken de maximale beslistermijn verstreken.

De klachtbehandelaars van de UHT kunnen daar niet zoveel aan doen. Het systeem is gewoon te ingewikkeld, aldus de ombudsman. Ouders lopen daardoor vast. Het indienen van klachten over de behandelingsduur is geen oplossing: de UHT vindt de klachten terecht, maar de wachttijd voor de ouders wordt er niet korter door.