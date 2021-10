VS: echtpaar verkocht geheime info over atoomonderzeeër

In de VS zijn een 42-jarige man en zijn 45-jarige vrouw opgepakt op verdenking van spionage. De man is ingenieur bij de Amerikaanse marine en zou samen met zijn echtgenote geheime informatie over een atoomonderzeeër hebben verkocht. Alleen de koper bleek geen vertegenwoordiger van een ander land, maar een undercover FBI-agent.

De gearresteerden zijn Jonathan Toebbe en zijn vrouw Diana, meldt het ministerie van Justitie in een persbericht over de opmerkelijke zaak. De ingenieur zou in april 2020 per post contact hebben gezocht met een niet nader genoemd land. Dat leidde volgens het ministerie uiteindelijk tot een maandenlange undercoveroperatie.

Toebbe had toegang tot geheime gegevens over atoomonderzeeërs en met kernenergie aangedreven oorlogsschepen. In het voorjaar van 2020 stuurde hij een pakketje met deze informatie naar de regering van land X. Ook maakte hij duidelijk dat hij tegen betaling meer kon leveren.

'Dit is geen hoax'

"Ik bied mijn excuses aan voor de slechte vertaling naar jullie taal", stond in de brief met instructies. "Stuur dit alstublieft door naar jullie militaire inlichtingendienst. Ik denk dat deze informatie van groot belang is voor jullie natie. Dit is geen hoax."

De FBI kreeg de spionagepost in handen, hoe precies is onduidelijk. Een undercoveragent legde vervolgens contact met Toebbe, zogenaamd als functionaris van land X. In ruil voor duizenden dollars aan cryptomunten sprak hij af om meer informatie af te nemen. Het contact verliep via versleutelde e-mails.

Pindakaas

Op 8 juni 2021 stuurde de undercoveragent "in goed vertrouwen" 10.000 dollar als aanbetaling. Later die maand reisden Jonathan en Diana af naar een locatie in de staat West Virginia. De echtgenote stond op de uitkijk terwijl haar man een geheugenkaart - verstopt in een halve pindakaassandwich - afleverde op een zogenoemde dead drop. Dat is een spionageterm voor een verborgen ruimte om gegevens uit te wisselen.

De FBI betaalde vervolgens nog eens 20.000 dollar aan cryptomunten. Bij het uitlezen van de gegevens bleek dat er inderdaad geheime informatie was geleverd. Onder meer over het ontwerp en de capaciteiten van de atoomonderzeeërs. Deze werkwijze werd zo meerdere keren herhaald gedurende een aantal maanden.

Afgelopen zaterdag werden de twee verdachten opgepakt. De verwachting is dat ze aanstaande dinsdag moeten voorkomen in West Virginia. Voor zover bekend heeft het echtpaar nog niet gereageerd op de beschuldigingen.