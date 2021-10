Na negen zeges verliest Brazilië weer eens punten, Argentinië verslaat Uruguay

Neymar in het duel met Colombia - AFP

In de strijd om plaatsing voor het WK voetbal in Qatar is Brazilië op bezoek bij Colombia niet verder gekomen dan een gelijkspel. De leider in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep kwam in het Estadio Metropolitano Roberto Meléndez in Barranquilla net als Colombia niet tot scoren: 0-0. Concurrent Argentinië wist wel te winnen. De Argentijnen waren met 3-0 te sterk voor Uruguay. Brazilië, dat negen duels op rij had gewonnen, heeft in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiegroep 28 punten uit 10 duels. Argentinië volgt op gepaste afstand met 22 punten uit 10 duels. De topvier na achttien wedstrijden gaat naar het WK in Qatar, de nummer vijf gaat naar de intercontinentale play-offs.

Aan kansen lag het niet voor de Brazilianen, die al snel via Neymar een levensgrote mogelijkheid kregen om de openingstreffer te maken. De aanvaller van Paris Saint-Germain nam met een vlammend schot het vijandelijke doel onder vuur, maar Napoli-keeper David Ospina ranselde de bal uit de hoek. Lucas Paquetá kwam even later oog-in-oog met Ospina, maar produceerde een slap rollertje die net naast het doel ging en Fred schoot vanuit kansrijke positie hoog over. Colombia liet zich niet onbetuigd en kwam er zo nu en dan gevaarlijk uit. Juan Quintero schoot na een half uur spelen een vrije trap maar net over en in de tweede helft kegelde hij de bal kiezelhard richting het Braziliaanse doel. Liverpool-keeper Alisson Becker had de grootste mogelijke moeite om zijn doel schoon te houden. Antony en Sinisterra vallen in Uiteindelijk werd Ospina de grote held door in de slotfase van de wedstrijd nog een paar schitterende reddingen te verrichten. Eerst moest hij gestrekt bij een hard afstandsschot van Raphinha en vlak voor tijd dook de even daarvoor ingevallen Ajacied Antony een paar meter voor zijn neus op. Met een katachtige reflex tikte hij de inzet over zijn doel. Bij Colombia kwam Feyenoord-aanvaller Luis Sinisterra in het veld. Net als Antony gebeurde dat een kwartier voor tijd.