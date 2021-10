Na negen zeges op rij verliest Brazilië tegen Colombia weer eens punten

In de strijd om plaatsing voor het WK voetbal in Qatar is Brazilië op bezoek bij Colombia niet verder gekomen dan een gelijkspel. De leider in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep kwam in het Estadio Metropolitano Roberto Meléndez in Barranquilla net als Colombia niet tot scoren: 0-0.

Brazilië, dat negen duels op rij had gewonnen, heeft in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiegroep 28 punten uit 10 duels. Argentinië, dat later vannacht speelt, volgt op gepaste afstand met 19 punten uit 9 duels.

De topvier na achttien wedstrijden gaat naar het WK in Qatar, de nummer vijf gaat naar de intercontinentale play-offs.