Facebook neemt maatregelen om tieners te beschermen, critici niet overtuigd

Instagram - AFP

In reactie op de beschuldigingen tegen Facebook dat zijn platforms schadelijk zijn voor kinderen, komt het bedrijf met maatregelen. Een reeks nieuwe functies is volgens het bedrijf gericht op het welzijn van tieners. Maar details over de plannen ontbreken en experts denken dat de maatregelen weinig verschil zullen maken. Een van die nieuwe functies is dat tieners op Instagram worden aangespoord om pauzes te nemen. Ook zouden kinderen er straks op worden gewezen als ze herhaaldelijk naar content kijken die niet bevorderlijk is voor hun welzijn. Daarnaast heeft Facebook plannen om ouders optioneel meer toezicht te geven op wat hun kinderen online doen. Dit heeft de hooggeplaatste Nick Clegg van Facebook bekendgemaakt in Amerikaanse media. Hij was te gast bij een aantal nieuwsprogramma's, waar forse kritiek werd geuit op het techbedrijf. Klokkenluider Afgelopen week verklaarde een ex-medewerker van Facebook voor de Senaat dat het bedrijf winst maken belangrijker vindt dat de veiligheid van gebruikers. Ze zegt die claim te onderbouwen met tienduizenden pagina's aan bewijs. Uit eigen onderzoek van de techgigant zou blijken dat 13 procent van de tienermeiden zegt dat het gebruik van Instagram zelfmoordgedachten verergert. En 17 procent van hen zegt dat het platform eetstoornissen erger maakt, verklaarde de klokkenluider. Maar deze kennis heeft het bedrijf volgens de ex-medewerker verzwegen tegenover investeerders.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.