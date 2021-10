Genieten van Van Gaal in de media: 'Maar hij moet niet denken dat hij God is'

Van der Vaart over Van Gaal: 'Hij moet niet denken dat hij God is' - NOS

Het moge inmiddels duidelijk zijn, met Louis van Gaal is het nooit saai. Ook in zijn derde termijn als bondscoach zit iedereen bij persconferenties op het puntje van de stoel. "Laten we daarom blij zijn dat hij de bondscoach is. Er is altijd sensatie", zegt oud-speler en analist Ibrahim Afellay in Studio Voetbal. De soms wat belerende toon van Van Gaal richting journalisten zorgt echter ook voor irritatie, ziet Rafael van der Vaart. "Je moet het ook niet overdrijven. Hij moet niet denken dat hij God is, want dat is hij niet. Je kan hem ook wel eens een draai om de oren geven."

Van der Vaart, die in het verleden met Van Gaal bij Oranje samenwerkte, heeft op de manier waarop de coach in de media over voetbal praat, niets aan te merken. "Hij heeft altijd een goed verhaal, dus ik snap dat je als journalist altijd op je hoede bent. Maar het is ook prima om eens een woordenwisseling te hebben met hem." FC Twente-trainer Ron Jans was iemand die tegen Van Gaal in durfde te gaan en botste in de eredivisie meerdere malen met hem. "Je bent goed in het opnoemen van de kansen", beet Van Gaal hem in 2007 eens toe. Jans counterde: "En jij in het kleineren van je collega's." Geen wrok bij Jans Veertien jaar later kan Jans er wel om lachen. Ook hij heeft genoten van de persconferenties bij Oranje. "Ik heb er nu vier gezien en ze zijn alle vier anders. In de eerste was hij heel open en ook wel kwetsbaar. En toen het goed ging met Oranje hoorden we het ook terug (qua toon)." Van wrok over vroeger is geen sprake bij Jans. "Het ging een jaartje even wat minder tussen ons, maar ik vind hem een enorm inspirerende trainer. Hij luistert ook echt naar de spelers en de staf en doet daar wat mee. Dat vind ik knap."

