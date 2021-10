Opnamestop Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk na een nacht beëindigd

De opnamestop van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk is beëindigd. Het ziekenhuis werd gisteren aan het begin van de avond getroffen door een ict-storing. Daardoor gold voor afgelopen nacht een opnamestop, wat betekent dat ambulances geen patiënten naar het ziekenhuis konden brengen. Ook was het ziekenhuis enige tijd telefonisch niet bereikbaar.

Nu alle systemen zijn herstart, lijken de problemen verholpen en zijn de werkzaamheden weer hervat. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis is de oorzaak van de storing nog niet bekend. Een cyberaanval "wordt zo goed als uitgesloten".

Patiënten in het ziekenhuis hebben geen last gehad van de storing die even na 18.00 uur begon, aldus de woordvoerder. Ook hebben niet alle afdelingen van het ziekenhuis problemen ondervonden.