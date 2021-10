De Graafschap nestelt zich aan kop eerste divisie na zege op Almere City

Na een weinig verheffende eerste helft was het in de tweede helft al snel raak voor de thuisploeg. Al na 36 seconden joeg Bram van Vlerken de bal hoog in het doel na een sterke aanval van Almere City FC.

Een kwartier later bracht Jasper Van Heertum beide ploegen weer op gelijke hoogte. De Belg zette zelf de aanval op en werkte de bal na een voorzet van Lelieveld en een foutje van keeper Agil Etemadi binnen voor de 1-1.

Tien minuten voor tijd viel de beslissing. Na een schot van invaller Danzell Gravenberch was Lelieveld attent genoeg om de rebound in het doel te werken. Daarbij leek hij buitenspel te staan, maar scheidsrechter Marc Nagtegaal keurde de treffer op aanraden van zijn assistent goed.

Dankzij de zege heeft De Graafschap nu 19 punten, net zoveel als koploper Excelsior. De Rotterdammers hebben echter een beter doelsaldo. Beide ploegen hebben wel een duel meer gespeeld dan FC Volendam en Jong AZ, die een punt minder hebben.

ADO wint dankzij hattrick Verheydt

Eerder op de dag boekte ADO Den Haag zijn vierde zege op rij. Dankzij drie treffers van Thomas Verheydt werd FC Den Bosch in Den Haag met 3-2 geklopt.