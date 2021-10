Frankrijk wint Nations League-finale na boeiend voetbalgevecht met Spanje

Samenvatting finale Nations League Spanje - Frankrijk - NOS

Frankrijk heeft zondagavond de Nations League-finale gewonnen van Spanje. In een boeiend voetbalgevecht in Milaan kwamen de Spanjaarden op voorsprong via Mikel Oyarzabal, maar dankzij doelpunten van vedettes Karim Benzema en Kylian Mbappé wisten de Fransen het duel om te buigen. Frankrijk mag zich de tweede winnaar van de Nations League noemen als opvolger van Portugal, dat ruim twee jaar geleden in de finale te sterk was voor het Nederlands elftal.

Frankrijk wint Nations League - AFP

Na een sterk begin van Frankrijk, waarin de ploeg van Didier Deschamps een aantal speldenprikjes uitdeelde, nam Spanje het initiatief al snel over. Onder aanvoering van de piepjonge Gavi (17) speelde Spanje verzorgd voetbal, maar de echte dadendrang ontbrak. Ondanks een boeiend voetbalgevecht was er voor het publiek weinig reden om op te veren in de eerste helft. Dat was terug te zien in de statistieken: in totaal werden er slechts drie schoten gelost (2 voor Spanje, 1 voor Frankrijk). Oyarzabal breekt de ban Na de eerste zestig minuten zonder echte kansen brak het duel helemaal open. Eerst kreeg Frankrijk een uitgelezen mogelijkheid om de score te openen. Theo Hernández was het eindstation van een oogstrelende aanval, maar zijn schot spatte uiteen op de lat.

Mikel Oyarzabal - Pro Shots

Nog geen minuut later was het aan de andere kant wel raak. Oyarzabal werd in de tegenstoot weggestuurd en schoot de bal in de lange hoek langs de kansloze Hugo Lloris. Opvallende goals Frankrijk Lang konden de Spanjaarden echter niet genieten van de voorsprong want nog geen twee minuten later zorgde Karim Benzema voor een absoluut hoogtepunt van de wedstrijd. De Franse topspits trok naar binnen en krulde de bal van buiten de zestien prachtig achter doelman Unai Simón, die er nog wel met de vingertoppen aanzat. De Fransen drukten vervolgens door en pakten de leiding. Kylian Mbappé werd weggestuurd en oog in oog met de doelman bleef de aanvaller uiterst koelbloedig. De Spanjaarden dachten aan buitenspel, maar na de goedkeuring van de VAR konden de Fransen juichen.

García raakt de bal nog met een bewuste tussenkomst en daardoor heft hij het eerdere buitenspel van Mbappé op #verklaring #geenoffside #absurderegels #ESPFRA pic.twitter.com/p8B1S1ZAy5 — Geert De Vlieger (@devliegergeert) October 10, 2021