Vertonghen kiest voor Portugal en vervolgt zijn carrière bij Benfica

Voetballer Jan Vertonghen vervolgt zijn carrière in Portugal. De 33-jarige Belgische verdediger tekent een contract voor drie jaar bij Benfica.

Vertonghen komt transfervrij over van Tottenham Hotspur, waar hij acht seizoenen onder contract stond en meer dan driehonderd wedstrijden speelde.

Tottenham nam Vertonghen in 2012 over van Ajax, waar de Belgisch recordinternational (118 interlands) de jeugdopleiding doorliep. Met Ajax (dat hem één jaar aan RKC verhuurde) behaalde Vertonghen in 2011 en 2012 de landstitel.

Benfica, de Portugese recordkampioen, eindigde vorig jaar als tweede achter FC Porto. De club uit Lissabon moet zich via de voorrondes plaatsen voor de groepsfase van de Champions League.