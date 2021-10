Brons Varenhorst en Van de Velde bij finaletoernooi World Tour

VARENHORST & VAN DE VELDE 🇳🇱 with BRONZE 🥉 in the Sardinia World Tour Finals. 🔥



📺 WATCH THE MATCHES ➡️ https://t.co/mhLATSLkbS



📰 Latest News ➡️ https://t.co/wdpmbea0Ij



☀️ #BeachVolleyball pic.twitter.com/Chjl5bSVsE