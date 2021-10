'5.000 euro als erkenning van aangedane leed voor misbruikte turnsters'

De adviescommissie integriteit en ethiek is van mening dat de topturnsters die jarenlang stelselmatig zijn blootgesteld aan lichamelijk, psychisch en emotioneel geweld ieder een bedrag van 5.000 euro dienen te krijgen als 'erkenning van het aangedane leed'.

Maandag geeft sportkoepel NOC*NSF een toelichting op het advies, dat nog niet is vrijgegeven maar al wel in het bezit is van de NOS en het Noordhollands Dagblad.

Dit jaar bleek uit het rapport 'Ongelijke leggers' dat veel topturnsters slachtoffer waren van grensoverschrijdend gedrag. Onder meer trainers maakten zich daaraan schuldig.