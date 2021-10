Vos troeft Brand af in eerste wereldbekerveldrit van het seizoen

Marianne Vos heeft in Waterloo in de Verenigde Staten de openingsrace van het wereldbekerseizoen bij het veldrijden gewonnen. De renster van Jumbo-Visma rekende na een spannende strijd af met Lucinda Brand en Denise Betsema.

Betsema leek aanvankelijk te beschikken over de sterkste benen, maar toen haar ketting er in de tweede ronde afvloog viel ze ver terug. Toch sloot ze in de vijfde ronde weer aan bij de kopgroep. Daarin deed Brand het meeste werk en zat Vos voortdurend in haar wiel.

Slotbocht

In de laatste ronde was het Nederlandse trio nog alleen over. Vos en Brand vielen om beurten aan en in de slotbocht bracht een laatste jump van Vos, een week geleden nog tweede in de keienklassieker Parijs-Roubaix, de beslissing.