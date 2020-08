Weening bij Trek terug in het peloton: 'Blij dat ik de kans heb gekregen'

Weening: 'Als je een jaar niet gekoerst hebt, is het wel weer even wennen' - NOS

"Mooi om er weer bij te zijn", constateert Pieter Weening. De in april 39 jaar geworden Fries leek vorig jaar september bij de WK in Yorkshire zijn laatste wedstrijd te hebben gereden. Geen slechte koers om afscheid te nemen van het wielrennen natuurlijk. Maar Weening wilde helemaal nog niet stoppen. "Als het lichamelijk goed gaat en je hebt nog zin om te trainen, waarom zou je dan stoppen? Ik ben blij dat ik nog de kans bij deze mannen heb gekregen."

Het Critérium du Dauphiné is dagelijks vanaf 15.15 uur live te volgen via een stream op NOS.nl en via de NOS-app. Zaterdag en zondag is de koers ook te volgen op televisie, op NPO 1.

De mannen van Trek-Segafredo dus, de Amerikaanse wielerploeg die Weening oppikte toen hij na het opheffen van Roompot zonder werk was komen te zitten. "Eind vorig jaar had ik al contact met ze. En uiteindelijk is het ook goedgekomen. Ik zou normaal al in maart hebben gereden. Maar toen kwam de corona om de hoek natuurlijk." Wennen En nu is hij actief in het Critérium du Dauphiné. "De eerste etappekoers weer dit jaar. Vanaf februari ben ik goed aan het trainen geweest, maar ik merk dat als je bijna een jaar niet hebt gekoerst, het toch weer even wennen is. Je kunt in een training wel diepgaan, maar in een wedstrijd is dat toch anders."

Trek-kopman Richie Porte - AFP

Weening rijdt in dienst van Trek-kopman Richie Porte, die straks in de Tour de France hoopt te vlammen. "Richie is volop bezig om zijn Tour-conditie aan te scherpen, maar hij is goed in vorm. Hij rijdt gewoon makkelijk. Ik denk wel dat hij dat hier ook wil verzilveren. We gaan proberen hem goed in stelling te brengen, zodat hij voor zijn kans kan gaan." Italiaans programma De Ronde van Frankrijk is voor Weening, die in 2005 nog een Touretappe won, dit jaar niet weggelegd. Hij focust zich op de Ronde van Italië, waarin hij overigens ook al twee keer een dagsucces boekte (2011 en 2014) en zelfs enkele dagen de roze leiderstrui droeg.

Pieter Weening in de roze leiderstrui in de Giro van 2011 - AFP