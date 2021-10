Rode Kruis: opvang asielzoekers dreigt door humane ondergrens te zakken

De opvang van vluchtelingen in Nederland dreigt door een "humane ondergrens" te zakken. Dat zegt het Rode Kruis. Volgens de organisatie is er nauwelijks meer aandacht voor essentiële basisbehoeften.

Het Rode Kruis zegt zich grote zorgen te maken over de kwaliteit van de noodopvang en het gebrek aan aanvullende opvanglocaties. "Als gevolg daarvan ontbreekt het kwetsbare mensen straks aan essentiële toegang tot medische zorg, ontstaan er onveilige situaties doordat mannen, vrouwen en kinderen in grote ruimtes moeten verblijven en is er geen aandacht voor psychosociale ondersteuning voor getraumatiseerde mensen", stelt de hulporganisatie.

Het Rode Kruis ondersteunt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) sinds kort bij het opvangen van mensen die in Nederland aankomen. De laatste tijd ging het bijvoorbeeld om Afghanen die hun land zijn ontvlucht na de machtsovername door de Taliban.

Directeur Marieke van Schaik zegt dat "een kritische grens in de noodopvang van vluchtelingen nu snel wordt bereikt". De COA-locaties zijn volgens haar overvol, iets wat een woordvoerder van COA bevestigt aan persbureau ANP. Voor de vijfde nacht op rij moesten mensen afgelopen nacht op veldbedden en stoelen slapen bij de centrale noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel.

Gebrek aan privacy

Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie bevestigde de problemen afgelopen woensdag. Ze benadrukte dat 11.000 zogenoemde statushouders nog in asielzoekerscentra zitten, terwijl ze eigenlijk daar al weg zouden moeten zijn. "Dat maakt het lastig om nieuwe mensen op te vangen." Volgens haar is het systeem niet vastgelopen, maar is er sprake van een piek.

Van Schaik zegt nu dat "mensen niet gedurende lange tijd in hallen op veldbedden kunnen slapen zonder enige vorm van privacy". Ook waarschuwt ze voor de risico's van verplaatsingen van mensen van de ene naar de andere locatie.

Vooral voor kinderen is het steeds verhuizen schadelijk, stelt ze. "Hun veiligheid kan daarbij onvoldoende worden gewaarborgd wanneer grote groepen mensen bij elkaar worden gebracht. Er is nu alleen aandacht voor hoe we mensen kunnen onderbrengen. We moeten echt stappen zetten voor een humane opvang in deze situatie."