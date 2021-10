Verstappen tevreden na 'beetje vervelende race', frustraties bij Hamilton

Maar hij had evenmin een makkelijke middag achter de rug. "De baan was behoorlijk glibberig. Onder deze omstandigheden is een foutje snel gemaakt. En Valtteri had gewoon meer snelheid. Dus dan is dit een prima resultaat, zeker omdat we met z'n tweeën op het podium stonden", verwees de Red Bull-coureur naar de derde plaats van teamgenoot Sergio Pérez.

Hij kon niet anders dan tevreden zijn, vond Max Verstappen na zijn tweede plaats achter Mercedes-coureur Valtteri Bottas bij de Grand Prix van Turkije. De race werd gereden op een nat circuit en dat was de Red Bull-troef niet slecht uitgekomen. "Bij droog weer was het moeilijker geweest."

Op de vraag wat het lastigste was vandaag in Istanbul, antwoordde Verstappen gekscherend: "Wakker blijven! Nee, het belangrijkste was om zuinig om te springen met de banden. Je moest alleen op de banden letten. Het was daarom wel een beetje vervelende race: je kon geen enkel rondje vol gas gaan, geen moment pushen."

Omdat Lewis Hamilton, die vanwege een nieuwe verbrandingsmotor tien startplekken had moeten inleveren en vanaf de elfde positie was vertrokken, niet verder kwam dan de vijfde plaats, heroverde Verstappen de leiding in de WK-stand op zijn rivaal van Mercedes. "We staan nu eerste, ja, maar we zijn wel langzamer dan Mercedes, denk ik. We moeten analyseren waarom we er eigenlijk niet aan te pas kwamen dit weekend."

Horner: 'Duidelijke sprong Mercedes'

Dat laatste baart ook Red Bull Racing-baas Christian Horner zorgen. "Mercedes was op de rechte stukken op sommige plekken 15 tot 20 kilometer per uur sneller. Het verrast me dat ze met hun motor nog zo'n sprong hebben gemaakt. Ze hebben duidelijk terrein gewonnen en we kunnen dat moeilijk pareren."