Handbalsters verpulveren Griekenland en blijven koploper in EK-kwalificatie

De Nederlandse handbalsters hebben zonder al te veel moeite hun tweede duel in de EK-kwalificatie winnend afgesloten. In Heraklion werd Griekenland betrekkelijk eenvoudig met 35-14 verslagen.

De ploeg won woensdag bij het debuut van interim-bondscoach Monique Tijsterman al ruim van Wit-Rusland, maar in dat duel duurde het even voordat Oranje op gang kwam. Tegen de Griekse vrouwen was daar geen sprake van en was het verschil al snel gemaakt.

Na 22 minuten spelen was de voorsprong van Oranje opgelopen naar twaalf punten. Nederland breidde dat gestaag uit en in de rust stond er 21-6 op het scorebord.

Iedereen aan bod

In de tweede helft nam Nederland wat gas terug zonder in de problemen te komen. Voor de nieuwe bondscoach was het duel een mooie gelegenheid alle speelsters aan het werk te zien. In 2019 hadden de Grieksen immers al met 43-18 verloren van Oranje en donderdag gingen ze met 36-10 onderuit in Duitsland.

Toen ook Anouk Nieuwenweg in de slotfase het net vond, leken alle veldspeelsters een doelpunt achter hun naam te hebben. Dat feestje ging echter niet door, omdat ze bij haar afzet de lijn had geraakt. Met zes goals was Angela Malestein topscorer.