Neptunus trekt stand gelijk in Holland Series, dankzij perfecte vierde inning

De honkballers van Curaçao Neptunus zijn in de finale om de Nederlandse honkbaltitel op gelijke hoogte gekomen met titelverdediger L&D Amsterdam: 2-2. Neptunus won de vierde ontmoeting in de Holland Series met 8-2, vooral dankzij een perfecte vierde inning.

Neptunus kwam in de eerste van negen innings met 2-0 achter, door punten van Gilmer Lampe en Sharlon Schoop. Maar in de vierde inning gingen de Rotterdammers erop en erover. Bijna elke klap was raak voor Neptunus, dat liefst zeven punten op het bord bracht en uitliep naar 7-2.

Drie Amsterdamse werpers

Amsterdam probeerde het tij in die vierde inning nog wel te keren door werper Gio de Graauw te vervangen door Kevin Geestman, die na vier hits weer werd afgelost door Mike Groen, maar die omzettingen hadden dus niet het gewenste resultaat.

Amsterdam kreeg in het vervolg van de wedstrijd nog één keer de honken vol, maar wist niet te scoren. Neptunus wel, Stijn van der Meer sloeg Gianison Boekhoudt over de thuisplaat, waarmee de eindstand op 8-2 kwam.

De vijfde wedstrijd tussen Neptunus en Amsterdam is komende donderdag in Rotterdam. De tussenstand in de Holland Series is 2-2, de ploeg die als eerste vier wedstrijden wint is kampioen.