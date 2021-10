Herlings terug aan kop in WK na heerlijk duel met thuisrijder Febvre

Jeffrey Herlings - ANP

Jeffrey Herlings heeft de GP van Frankrijk gewonnen. Dankzij zijn 95ste zege in de koningsklasse van de motocross neemt hij ook weer de leiding in de WK-stand over van de Sloveen Tim Gajser. Op de harde baan van Lacapelle-Marivalle, niet ver van de middeleeuwse vestingstad Rocamadour, vocht de Brabander in beide manches een heerlijk duel uit met thuisrijder Romain Febvre. In de eerste manche moest Herlings de zege nog aan de Fransman laten, maar in de tweede wist hij zijn concurrent nog in de slotfase te verschalken voor zijn 95ste GP-zege.

Jeffrey Herlings wins race two and takes the overall victory at the MXGP of France! 🏆 #MXGPFrance #MXGP #Motocross pic.twitter.com/nI87Q9VdME — MXGP (@mxgp) October 10, 2021

Klassementsleider Gajser had een slechte dag in Frankrijk en moest genoegen nemen met een zesde en een derde plaats. Daardoor is Herlings terug op de eerste plaats in de WK-stand. De achterstand van Febvre (6 punten) en Gajser (10 punten) is echter minimaal. "Het is fijn om weer bovenaan te staan", vertelde Herlings na afloop. "Het puntenverschil is nog wel heel klein. Maar ik sta liever een paar punten voor, dan achter." Nog vijf races te gaan De volgende grandprix is volgende week in de Madrileense voorstad Arroyomolinos. De laatste vier WK-wedstrijden zijn allemaal in Italië.

De WK-stand na 12 van de 18 wedstrijden in de MXGP-klasse. - NOS