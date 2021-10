Onthoofd België verliest troostfinale 'die nergens om gaat' van Italianen

Bij Courtois kwam de adrenaline nog uit de oren, na de verloren halve finale tegen Frankrijk . Maar de strijd om het brons in een toernooi dat nauwelijks tot de verbeelding spreekt, was precies wat de keeper voorspelde: "een oefenwedstrijdje", dat door Italië met 2-1 gewonnen werd.

"Die wedstrijd gaat nergens om, ik weet niet eens waarom we überhaupt gaan spelen." Was getekend, Thibaut Courtois, doelman van de Belgische nationale ploeg. Onderwerp van gesprek: de troostfinale van de Nations League, waarin België zondagmiddag aantrad tegen Italië.

Ook Italië gaf met Marco Verratti, Jorginho en Lorenzo Insigne drie grote namen rust, maar had er wel meer zin in dan België, omdat de Europees kampioen in Turijn de gunst van het thuispubliek had om voor te strijden.

Halverwege de eerste helft waren de Belgen via Alexis Saelemaekers, de vervanger van De Bruyne, dicht bij een treffer. Maar de aanvaller van AC Milan zag zijn schot op de lat dicht bij de kruising belanden.

Barella en Berardi slaan toe

Na rust sloeg Italië razendsnel toe. Een afgeslagen hoekschop werd door Nicolò Barella ineens op de slof genomen, Courtois had geen antwoord op het schot in de onderhoek (1-0).

Kort nadat Michy Batshuayi, de vervanger van Lukaku, hard op de lat had geschoten, sloeg Italië voor de tweede keer toe. De bal ging op de stip na een overtreding van Timothy Castagne op Federico Chiesa, Domenico Berardi benutte de strafschop (2-0).