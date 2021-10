Démare sluit tegenvallend seizoen af met zenuwslopende zege in Parijs-Tours

Arnaud Démare heeft de 115de editie van Parijs-Tours, de laatste grote klassieker van dit wielerjaar, op zijn naam geschreven.

De kopman van Groupama-fdj liet zich in de slotfase meevoeren door Jasper Stuyven - net als Démare winnaar van Milaan-Sanremo - in de achtervolging op koplopers Franck Bonnamour en Stan Dewulf.

In de laatste meters op de Avenue de Graumont kwamen de twee pas bij de koplopers. Even leek Démare, zoals zo vaak dit seizoen, niet over de macht te beschikken om te winnen. Uiteindelijk hield hij net genoeg over om Bonnamour en Stuyven voor te blijven.

Danny van Poppel won de sprint van de achtervolgers en werd vijfde.

