Stroomvoorziening in Libanon weer hersteld

In Libanon is de elektriciteitsvoorziening weer op gang gebracht na de stroomuitval van gisteren. Het hele land zat bijna een dag zonder stroom, nadat de twee grootste elektriciteitscentrales waren stilgelegd vanwege een brandstoftekort. Door hyperinflatie was er geen geld om brandstof te kopen.

De grootste problemen lijken nu voorlopig voorbij, omdat de centrale bank goedkeuring heeft gegeven voor een krediet van 100 miljoen dollar (ruim 86 miljoen euro). Met dat geld kan weer brandstof worden geïmporteerd.

Daarnaast ging het Libanese leger gisteravond akkoord met de levering van zes miljoen liter olie aan de twee centrales. Volgens het ministerie van Energie wordt er inmiddels weer evenveel stroom geleverd als voor de complete stroomuitval.

Generator delen

Heel veel veranderde de stroomstoring niet voor de Libanezen: zij moeten het al maanden doen met een of twee uur stroom per dag. Bedrijven en inwoners die het kunnen betalen delen vaak een generator, zodat ze ook op andere momenten elektriciteit hebben.

Sinds het einde van de Libanese burgeroorlog in 1990 is het bijzonder slecht gesteld met de energievoorziening. De problemen zijn verergerd door de economische crisis. Het land kampt met werkloosheid, armoede en stijgende prijzen. De waarde van de munt, het Libanese pond, is sinds 2019 met 90 procent gedaald.