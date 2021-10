Oranje-Rood laat langs koortsig HGC, hockeysters Pinoké overklassen grote buur

Met een harde schreeuw reageerde Pirmin Blaak, doelman van Oranje-Rood, op het laatste fluitsignaal. Met een belangrijke redding op een inzet van de Japanner Kenta Tanaka had hij een nederlaag weten af te wenden.

Een dreigende nederlaag, die in de absolute slotfase zelfs nog werd omgetoverd tot een overwinning. Na een stevig gevecht met weinig kansen was de Eindhovense fusieclub, onder de ogen van de nieuwe bondscoach Jeroen Delmee, met 2-1 te sterk voor HGC.

"Het was een van de reddingen die ik heb hoeven maken", zei Blaak na afloop. "Maar het mooiste vind ik dat we gevochten hebben. Dat hebben we lang niet gezien bij Oranje-Rood."

In onderstaande reportage blikt Pirmin Blaak terug op de voor Oranje dramatisch verlopen Spelen van Tokio.