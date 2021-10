Bottas wint in Turkije, nummer twee Verstappen pakt leiding in WK-stand

Max Verstappen - ANP

De Grand Prix van Turkije is gewonnen door Valtteri Bottas. Achter de van pole vertrokken Fin van Mercedes finishte Max Verstappen als tweede, die daarmee weer de leiding in de WK-stand overnam van de als vijfde eindigende Lewis Hamilton. Geen regen bij de start, maar wel een natte baan en dus vertrokken de twintig coureurs op regenbanden. Toch maakte de door Pierre Gasly aangetikte Fernando Alonso na de eerste bocht een schuiver. Lachende derde was Hamilton, die vanwege een nieuwe verbrandingsmotor ondanks zijn snelste tijd in de kwalificatie vanaf plek elf had moeten vertrekken en zo eenvoudig een plek opschoof. De leider in de WK-stand had vervolgens Sebastien Vettel vlot te pakken, maar Yuki Tsunoda stribbelde lang tegen. De achterstand van Hamilton, in 2010 en 2020 winnaar in Istanbul, op zijn van pole vertrokken teamgenoot Bottas liep daardoor op van tien naar negentien seconden. Verstappen, in zijn witte Red Bull vanaf plek twee gestart, reed kort achter de Finse koploper, maar leverde langzaam maar zeker terrein in.

De natte start van de Grand Prix van Turkije - Pro Shots

Nadat Hamilton de Japanner verschalkt had, moesten ook Lance Stroll, Lando Norris en Pierre Gasly er binnen de kortste keren aan geloven en had de Brit na een kwart race de vijfde plaats in handen op nog altijd achttien tellen van Bottas en iets meer dan veertien op Verstappen. Het gat van vijf seconden naar Sergio Pérez, teamgenoot van Verstappen, bleek minder makkelijk te dichten. Drogere racelijn Halverwege de wedstrijd was er in de voorste gelederen niet veel veranderd, behalve dan dat Hamilton langzaam maar zeker aansluiting had gevonden bij Pérez en ondanks licht gedruppel van boven de ideale racelijn droger en droger werd. In ronde 37 verruilde Verstappen, niet als eerste coureur overigens, zijn oude intermediates voor nieuwe. Na de snelle pitstop moest de Limburger naast Bottas ook Charles Leclerc voor zich dulden. Bottas en Pérez ging een rondje later ook naar binnen voor dezelfde ingreep. Een goede keuze, gezien het gespartel van de verkeerd gokkende Vettel op mediums.