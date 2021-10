President van Tsjechië opgenomen in het ziekenhuis

De Tsjechische president Milos Zeman is met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Hij ligt op de IC vanwege complicaties bij een diagnose die hij al langer heeft, zegt de directeur van het Centraal Militair Ziekenhuis in Praag tegen persbureau Reuters.

De 77-jarige Zeman lijdt aan diabetes en is vanwege een zenuwziekte afhankelijk van een rolstoel. Omdat de diagnose bekend was, konden artsen de president gericht behandelen. De ziekenhuisdirecteur zegt niet wat de complicaties inhielden.

De president werd op 14 september ook al opgenomen in het ziekenhuis. Er werden toen echografiecontroles en bloedonderzoeken uitgevoerd, maar er werd niets levensbedreigends gevonden. Zijn artsen zeiden dat hij uitgedroogd en oververmoeid was. Hij verbleef acht dagen in het ziekenhuis en daarna kwam hij op kracht in een kliniek.

Parlementsverkiezingen

Vlak voor zijn opname vandaag sprak Zeman nog met premier Babis over het verkiezingsresultaat van gisteren. Bij de parlementsverkiezingen kreeg de populistische partij ANO van Babis 27,2 procent van de stemmen. ANO werd daarmee net niet de grootste.

Het centrumrechtse blok Spolu ('Samen') behaalde de meeste zetels. Spolu-leider Fiala zegt dat hij van plan is samen met het centrum-linkse blok een regering te vormen. Daarmee wordt Babis buitenspel gezet.

De president is in Tsjechië vooral een ceremoniële functie, maar Zeman is wel belangrijk na de verkiezingen omdat hij de opdracht moet geven om een regering te vormen. Als hij dat niet kan, komt deze taak bij de voorzitter van het parlement te liggen.