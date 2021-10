Vrouwen ADO Den Haag bezorgen Excelsior nieuwe dreun en klimmen omhoog

In Rotterdam had ADO vanaf het begin van de wedstrijd het betere van het spel. Excelsior moest na 20 minuten het eerste doelpunt incasseren. Jaimy Ravensbergen schoot raak. De schade leek mee te vallen, want dit was ook de ruststand.

Maar in de tweede helft ging het helemaal mis voor Excelsior. Eerst maakte Wiëlle Douma de 0-2, waarna Jolina Amani, weer Ravensbergen en Jannette van Belen de eindstand op 0-5 bepaalden.

Het is tot dusver een dramatisch seizoen voor Excelsior, de ploeg van Richard Mank. Na 5 wedstrijden werd er pas 5 keer gescoord en kreeg de ploeg al 25 doelpunten tegen.