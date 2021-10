ROC Mondriaan vergoedt identiteitsbewijzen na hack

Het ROC Mondriaan gaat de kosten vergoeden van een nieuw identiteitsbewijs voor medewerkers en studenten van wie gegevens door internetcriminelen online zijn gezet. Uit onderzoek is gebleken dat criminelen onder meer identiteitsbewijzen en andere persoonsgegevens hebben gepubliceerd.

Ransomware-aanvallers wisten eind augustus de systemen van de Haagse mbo-scholengemeenschap binnen te dringen. Daarna eisten ze vier miljoen euro van de scholengroep. Omdat die niet wilde betalen, werden als drukmiddel data online gezet. Het betrof allerlei interne stukken, waaronder gegevens over docenten en studenten.

De scholengroep meldt nu dat uit onderzoek is gebleken dat het onder meer gaat om een aantal geldige identiteitsbewijzen, tientallen documenten met persoonlijke informatie van studenten zoals klachten, schorsingen en incidenten en om persoonsgegevens van een aanzienlijk deel van de medewerkers en studenten.

Geldige identiteitsbewijzen

Hoeveel ID-bewijzen er zijn gevonden, maakt de school niet bekend. "Slechts een klein deel hiervan is van studenten", meldt het ROC. De mensen die het betreft, zijn persoonlijk op de hoogte gesteld, meldt Omroep West. "Wij vergoeden de kosten voor een nieuw identiteitsbewijs en ondersteunen hen waar nodig."

De scholengroep doet dit ook bij mensen van wie in de toekomst nog identiteitsbewijzen of andere privacygevoelige informatie online opduiken. Volgens het ROC kan het daarbij gaan om informatie van lang geleden. "We doen ons uiterste best iedereen persoonlijk te informeren." Het ROC kan niet precies vaststellen van wie alle gelekte informatie is. "Het gaat om zo'n omvangrijke hoeveelheid data, dat het voor ons niet mogelijk is dit per individu volledig in beeld te krijgen."

Het risico dat hackers nog meer informatie gaan publiceren, is volgens het ROC niet waarschijnlijk. "De ervaring met ransomware is dat als er niet wordt betaald, hackers alles in één keer op het dark web plaatsen en daarna niet meer."

De scholengroep verwacht dat de meeste studenten en medewerkers na de herfstvakantie weer gebruik kunnen maken van de systemen van de school.