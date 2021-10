Klimaatprotest in Brussel, betogers lopen mars door de stad

In het centrum van Brussel lopen demonstranten een klimaatmars. Het is een initiatief van ruim tachtig organisaties, die zich hebben verenigd in de Klimaatcoalitie. Ze willen dat de politiek meer doet om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

De politie in de Belgische hoofdstad schat het aantal deelnemers op zo'n 25.000, meldt de omroep VRT. De organisatoren denken dat er 70.000 demonstranten op de been zijn.

"De urgentie is nog nooit zo hoog geweest", zegt Zanna Vanrenterghem, vicevoorzitter van de Klimaatcoalitie. "De klimaatcrisis is genadeloos onze huiskamers binnengerold, denk aan de overstromingen deze zomer. De politiek staat ondertussen als ramptoerist te kijken en steekt absoluut niet genoeg de handen uit de mouwen."

Meer isolatie en beter openbaar vervoer

De Klimaatcoalitie heeft een actieplan opgesteld met ruim honderd oplossingen. De organisaties vinden bijvoorbeeld dat er meer moet gebeuren op het gebied van isolatie. Ook willen ze meer hernieuwbare energie en beter openbaar vervoer.

De kosten van die plannen moeten vooral bij de grootste vervuilers worden neergelegd, vinden de organisaties. Voor de minder kapitaalkrachtigen zouden de financiële gevolgen binnen de perken moeten blijven.

De demonstratie wordt gehouden met het oog op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties, van 31 oktober tot en met 12 november in Glasgow. Het is de bedoeling dat landen daar hun klimaatambities opschroeven, om zo de opwarming van de aarde te beperken.