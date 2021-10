Van Gaal wil met nieuwkomers Lang en Danjuma muur van Gibraltar breken

Van Gaal: 'Creatieve spelers zijn nodig om de muur van Gibraltar te slechten' - NOS

Het Nederlands elftal zal het maandag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar opnieuw van de creatieve spelers moeten hebben, aldus bondscoach Louis van Gaal. En dus lijkt er in De Kuip een rol weggelegd voor Noa Lang en Arnaut Danjuma. Van Gaal riep Danjuma, de revelatie van Villarreal, bij de groep vanwege de hoofdblessure van Cody Gakpo. "Hij was bij zijn familie in Nederland, en dat maakt het ook wat makkelijker. Dus hij was keurig op tijd vanmorgen voor het ontbijt. Met een brede glimlach kwam hij binnen, want hij was heel erg blij dat hij erbij mocht."

De kans dat Danjuma tegen Gibraltar speeltijd krijgt, is groot, geeft Van Gaal toe. "Dat denk ik wel. Hij is een creatieve speler en die zouden we weleens kunnen gebruiken." Logische opstelling Een basisplaats zal het in ieder geval niet worden. Zonder zijn naam te noemen, werd tijdens het persmoment wel duidelijk dat Lang, die zaterdag tegen Letland zijn debuut in Oranje maakte, de plaats van Gakpo gaat innemen op de linkerflank. "Het wordt een logische beslissing, dus het is niet zo moeilijk om te weten wie daar gaat spelen."

Van Gaal was overigens niet helemaal te spreken over de manier waarop scheidsrechter Andrew Madley zaterdag omging met de hoofdblessure van Gakpo. De PSV'er kreeg een flinke knal tegen zijn hoofd en heeft mogelijk een lichte hersenschudding opgelopen. "Ik heb Gakpo meteen gewisseld omdat ik zag dat hij op zijn hoofd terechtkwam. En met het brein moet je geen risico's nemen. Wij denken dat de scheidsrechter daar anders mee had moeten omgaan. De UEFA moet de protocollen er maar eens op nalezen."

