48-jarige man vast om speakers met babygehuil in vuilcontainers

Een 48-jarige man uit Zoetermeer is opgepakt omdat hij door de politie in verband wordt gebracht met drie speakers die afgelopen dagen werden gevonden in containers. Via de speakers was babygehuil te horen. Voorbijgangers hadden daarop de politie gebeld.

In Zoetermeer werden vrijdagmiddag en gisterochtend twee speakers gevonden. De derde was vrijdag ontdekt in Rozenburg, niet ver van Rotterdam. De speakers werden op afstand bediend en waren gewikkeld in een vuilniszak.

Motief onduidelijk

Waarom de man de speakers in de container had gegooid is nog onduidelijk. Hij wordt door de politie verhoord. De man is achterhaald op basis van de drie meldingen, getuigenverklaringen en de in beslag genomen speakers.

De politie vermoedt dat de man verward was en hulp nodig heeft, maar benadrukt ook dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met de inzet van hulpdiensten. "Het doorzoeken van de containers heeft onnodig veel kostbare tijd gekost en dat is niet zonder risico's. Hulpverleners kunnen niet overal tegelijk zijn."