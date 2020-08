Nationale actiedag Beiroet van start, teller staat op ruim 5 miljoen

De nationale actiedag voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet is van start gegaan. Inmiddels staat de teller van de inzamelingsactie op 5.009.477 euro.

"Een prachtige start van de actiedag", zegt actievoorzitter van Giro555 Garance Reus-Deelder (Plan International Nederland) . "Laten we alles op alles zetten om dit bedrag vandaag nog flink te laten stijgen, zodat we nog veel meer slachtoffers van de ramp kunnen helpen."

De Samenwerkende Hulporganisaties, verenigd in Giro555, vragen de hele dag steun voor hulpverlening aan de Libanese bevolking. Sinds vrijdag is door de hulporganisaties in spotjes opgeroepen om te doneren. Binnen drie dagen kwam er 2,2 miljoen euro binnen.

Actiedag vooral online

De actiedag begint vanuit Studio 47 in Hilversum, waar een klein actiecentrum is ingericht. De dag wordt gesteund door NPO, RTL, Talpa Network en Facebook en zal vanwege de coronamaatregelen vooral online plaatsvinden. Op de Facebookpagina van Giro555 staat een livestream waar onder meer optredens te zien zullen zijn van Libanese en Nederlandse artiesten.

Om 19.00 uur is er een extra uitzending van tv-programma Op1, die in het teken staat van de actiedag.

Ook gaat een Amerikaanse gele schoolbus met BN'ers het land door om te collecteren. Om 13.00 uur volgt een nieuwe tussenstand en om middernacht wordt de eindstand bekendgemaakt van de actie.

Een deel van de Libanese hoofdstad is verwoest door de explosie van vorige week dinsdag. Er kwamen zeker 220 mensen om het leven, 6000 mensen raakten gewond. Ook zijn er nog veel vermisten. Tienduizenden huizen zijn onbewoonbaar.