Nieuwe, metershoge lavastromen verwoesten gebouwen op La Palma

Op het Canarische eiland La Palma zijn nieuwe lavastromen ontstaan doordat een deel van de vulkaanketen Cumbre Vieja het heeft begeven. De stroom is op sommige plekken zo hoog als gebouwen met drie verdiepingen, meldt het Spaanse Instituut voor Geologie en Mijnbouw.

Gisteren stortte de rand aan de noordkant van de krater in. De lava stroomt door het gebied dat al was geëvacueerd en heeft de laatste gebouwen in het dorp Todoque die nog overeind stonden, vernietigd. Sinds het begin van de eruptie op 19 september hebben zo'n 6000 van de bij elkaar 83.000 eilandbewoners hun huis verlaten.

Bij de vulkaan zijn vandaag opnieuw aardbevingen vastgesteld, waarvan de hevigste een kracht had van 3,8. Gisteren ontstond bij de vulkaan een aswolk die tot zo'n 3,5 kilometer hoogte kwam. Ook waren bliksemschichten te zien. De elektrische lading ontstaat doordat asdeeltjes op elkaar botsen.

Schade loopt in honderden miljoenen

Inwoners van huizen die worden bedreigd door de nieuwe lavastromen kregen gisteren de kans om spullen uit hun huizen te halen. Lege vrachtwagens reden het gebied in en kwamen terug met matrassen, meubels en andere spullen. Tot nu toe is niemand gewond geraakt.

In de afgelopen weken zijn door lavastromen op La Palma bijna 1200 gebouwen en ruim 150 hectare landbouwgrond verwoest. De schade wordt geschat op zo'n 400 miljoen euro.