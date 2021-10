Vliegtuig met parachutisten neergestort in Rusland

In Rusland is een vliegtuig met 22 inzittenden neergestort. Zeven mensen zouden de crash hebben overleefd, maar over het precieze aantal slachtoffers en overlevenden bestaat nog geen duidelijkheid.

In het tweemotorige vliegtuig, een Let L-410, zaten twintig parachutisten van een regionale vliegclub en twee bemanningsleden. Het toestel stortte neer in de omgeving van Menzelinsk, een stad in de Russische autonome republiek Tatarije. Volgens de eerste berichten crashte het vliegtuig kort na de start en vloog het daarna in brand.

Het is het derde ongeluk met een L-410 in Rusland in een paar maanden tijd. Vorige maand kwamen vier mensen om het leven bij een crash in de Siberische regio Irkutsk.

In juni stortte een L-410-toestel met parachutisten neer in de regio Kemerovo. Bij die crash verloren negen mensen het leven.